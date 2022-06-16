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Федотов возглавил ЦСКА, Бакаев перешел в «Зенит», интервью Денисова, «Колорадо» одолел «Тампу» в 1-м матче финала плей-офф, состав сборной России по фигурному катанию и другие новости

Федотов возглавил ЦСКА, Бакаев перешел в «Зенит», интервью Денисова, «Колорадо» одолел «Тампу» в 1-м матче финала плей-офф, состав сборной России по фигурному катанию и другие новости

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