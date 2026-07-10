Бразилец Кристиан пополнил состав «Краснодара»

Контракт полузащитника рассчитан до лета 2030 года.фото: t.me/fckrasnodar«Краснодар» подписал контракт с бразильским полузащитником Кристианом из «Крузейро», сообщает 10 июля пресс-служба футбольного клуба.
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