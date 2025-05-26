О кризисе в гостиничной сфере Турции рассказали туристам

В туристической отрасли возникла паника из-за сообщений о якобы 4 тыс. опечатанных отелей в Турции, однако на самом деле речь идет о гостиницах, где в настоящее время ведутся работы по устранению недостатков.
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