Вбомби их в каменный век, Влад: Трамп понял, с чем столкнулся на Украине

Завтра в Саудовской Аравии пройдет очередной раунд переговоров между делегациями России и США. Россию будут представлять председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа.
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