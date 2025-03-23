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Вбомби их в каменный век, Влад: Трамп понял, с чем столкнулся на Украине

Вбомби их в каменный век, Влад: Трамп понял, с чем столкнулся на Украине

Завтра в Саудовской Аравии пройдет очередной раунд переговоров между делегациями России и США. Россию будут представлять председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа.

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