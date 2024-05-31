Олег Орлов

Зеленский помогает Украину денацифицировать... Демилитаризовали давно... Еще что-то европейское и западное демилитаризуется... Заодно утилизация старых авиабомб в России происходит. А то полные склады старых боеприпасов ещё Сердюков , некоторые неудачно с ЧП пытался опорожнить, чтобы новые туда разместить... А ведь многие бомбы ещё 50-60х годов производства... Но с новыми взрывателями работают на ура...