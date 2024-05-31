ЧТО Ж ВЫ, КИЕВЛЯНЕ, НЕ ШАРАХАЛИСЬ ОТ КРИКОВ: «БОМБИТЬ ДОНБАСС!» В конце мая 2014 года Украина начала авиационные бомбардировки Донбасса, не пожелавшего мириться с майданной властью Киева.
Записки киевлянки: Запад Украины мечтает уйти в Польшу, а Зеленского считает «агентом»
Комментарии
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Олег Орлов
Зеленский помогает Украину денацифицировать... Демилитаризовали давно... Еще что-то европейское и западное демилитаризуется... Заодно утилизация старых авиабомб в России происходит. А то полные склады старых боеприпасов ещё Сердюков , некоторые неудачно с ЧП пытался опорожнить, чтобы новые туда разместить... А ведь многие бомбы ещё 50-60х годов производства... Но с новыми взрывателями работают на ура...
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5 час.
ВВ
Владимир Витковский
Согласен- западные земли дуркаины на годик надо отдать Польше- паны быстро загонят скот в его среду обитания-свинарники, они этому бандерью никогда не простят Волынь, рассчитаются по полной. Как говорят в Китае, останется наблюдать, как мимо проплывет труп врага и занять свои исконные земли.
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2 час.
Сергей Ников
Советские газеты не в тему.
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1 час.
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