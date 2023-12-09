Дело возбудили в отношении матери, которая сожгла детям руки над конфоркой

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении матери, которая заставила своих детей держать руки над газовой конфоркой, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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