Кубок Гагарина, 1/4 финала: перекрестный плей-офф

В среду, 13 февраля, в 15:00 в пресс-центре «МК» состоится прямой эфир с настоящей легендой отечественного и динамовского хоккея, олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира — Владимиром Мышкиным .
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