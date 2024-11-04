Курский провал ВСУ – это Крынки 2.0 эпического масштаба

Получается у них это, прямо скажем, не очень. Причиной чему уже помянутая удаленная безопасность от места событий, а также весьма специфическое прочтение мировой военной истории на уровне клиповой беллетристики.
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