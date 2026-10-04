Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о последствиях атаки ВСУ: повреждены дома и автомобили, ранены шесть человек

Шесть человек, в том числе три ребёнка, пострадали в результате целенаправленной атаки ВСУ по жилому сектору Белгородской области, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
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