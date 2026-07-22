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Парламентская газета

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Дело не в цифрах, а в результате: комитеты Госдумы увеличили КПД

Дело не в цифрах, а в результате: комитеты Госдумы увеличили КПД

Почти две тысячи новых законов приняла Госдума восьмого созыва с начала работы в октябре 2021 года. Из них 1147 законов так или иначе направлены на защиту людей, сказал 22 июля на пленарном заседании председатель палаты Вячеслав Володин.

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