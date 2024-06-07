"Фактор 2" для трезвых. Группу "Комната культуры" из Барнаула обсудили в шоу Пушного

Юмористка Ольга Парфенюк включила Александру Пушному трек "Поезда", но, кажется, он его не очень заценил Юмористка и стендапер Ольга Парфенюк в популярном шоу "Кумиры кумиров" Александра Пушнова во "ВКонтакте" рассказала, что ей очень нравится песня "Поезда" барнаульской группы "Комната культуры".
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