"Фактор 2" для трезвых. Группу "Комната культуры" из Барнаула обсудили в шоу Пушного

Юмористка Ольга Парфенюк включила Александру Пушному трек "Поезда", но, кажется, он его не очень заценил Юмористка и стендапер Ольга Парфенюк в популярном шоу "Кумиры кумиров" Александра Пушнова во "ВКонтакте" рассказала, что ей очень нравится песня "Поезда" барнаульской группы "Комната культуры".