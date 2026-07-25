Запреты на публикацию фото и видео с мест атак БПЛА: насколько они необходимы?

SI

Sergey Ivanov

Итак, вам плевать на то, какие разрушения нанес вашей стране противник. Интересная позиция. Патриотизмом пованивает. А я вот хочу знать РЕАЛЬНУЮ обстановку на фронте. Потому, что мне не все равно, как идут дела у нас на фронте. Ну, а вам, как вы только что сами признались, на это плевать. Ну, а продать Россию я не только не хочу, но даже при всем желании не смогу. Ну нет у меня того политического веса, чтобы Россию продать. А вот вы- сможете. Нет, не в одиночку. Но когда вас- тех, кому плевать- накопится достаточно много- вы точно также будете плевать, глядя, как наши Эффективные Менеджеры продают кусками Россию. Ну, а прикроете свое наплевательство на собственную Родину классическим: -Там наверху лучше нас знают, что делать! Если продают- значит, так надо!