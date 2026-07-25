В последние несколько недель интенсивность атак украинских беспилотников на новые территории России – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях – Крым и приграничные регионы (Белгородскую, Брянскую, Курскую области) постоянно возрастает.
Запреты на публикацию фото и видео с мест атак БПЛА: насколько они необходимы?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Все верно вы пишите. Для чего ? Много писак с Окраины, мотивированных английскими деньгами ...
Ответить
1 м.
SI
Sergey Ivanov
Итак, вам плевать на то, какие разрушения нанес вашей стране противник. Интересная позиция. Патриотизмом пованивает. А я вот хочу знать РЕАЛЬНУЮ обстановку на фронте. Потому, что мне не все равно, как идут дела у нас на фронте. Ну, а вам, как вы только что сами признались, на это плевать. Ну, а продать Россию я не только не хочу, но даже при всем желании не смогу. Ну нет у меня того политического веса, чтобы Россию продать. А вот вы- сможете. Нет, не в одиночку. Но когда вас- тех, кому плевать- накопится достаточно много- вы точно также будете плевать, глядя, как наши Эффективные Менеджеры продают кусками Россию. Ну, а прикроете свое наплевательство на собственную Родину классическим: -Там наверху лучше нас знают, что делать! Если продают- значит, так надо!
Ответить
1 м.
М
ММ
Эти данные нужны жителям близлежащих населенных пунктов. Несколько дней назад в Башкирии в Туймазинском районе летали беспилотники и работало ПВО. Потом густые клубы дыма. Сбили, не сбили, что горело? И кому волноваться? Понятно, если публикация координат ПВО и вооружения- это наказуемо, а вот правда о событиях и извещение людей важны! Важнее всего место положения летящих беспилотников, вот эта ОПЕРАТИВНАЯ информация спасет множество людей! Если машины едут на трассе и могут видеть на карте, где беспилотники, то те же пассажиры автобуса останутся живы! А вот тупых представителей власти я бы отправлял на экскурсии в приграничные районы на их лимузинах! Тогда бы они быстро осознали важность предоставления народу ОПЕРАТИВНОЙ информации!!!
Ответить
1 м.
Свежие комментарии