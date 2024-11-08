Говорящая пауза Путина: Президент обозначил истинный смысл слов про Украину

Русский президент сделал говорящую паузу, говоря про судьбу Украины. Накануне президент России Владимир Путин выступил на сессии клуба "Валдай".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «В следующий раз по морде!» Представителю Великобритании в ООН за хамский намек «прилетело» от Небензи
- «Украина погрузится во тьму». Белоусов оставил врага без сна: ВС РФ беспрерывно долбят Киев. Это лишь прелюдия?
- "Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал"
Свежие комментарии