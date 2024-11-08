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Говорящая пауза Путина: Президент обозначил истинный смысл слов про Украину

Говорящая пауза Путина: Президент обозначил истинный смысл слов про Украину

Русский президент сделал говорящую паузу, говоря про судьбу Украины. Накануне президент России Владимир Путин выступил на сессии клуба "Валдай".

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