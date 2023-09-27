США ввели санкции против иранской сети закупок дронов

Минфин США ввел санкции против пяти компаний и двух физических лиц из Ирана, Китая, Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов, которые поставляли компоненты для производства иранских беспилотников "Шахед".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии