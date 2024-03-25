«Это нелюдь»: родные отреклись от Мирзоева после расстрела людей в «Крокусе»

Родные отреклись от террориста Мирзоева после расстрела людей в «Крокусе» Шокированные родные Далерджона Мирзоева, который принял участие в террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле», отреклись от преступника, не понимая, как ему могло прийти в голову сотворить чудовищное преступление.