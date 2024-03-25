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Политика как она есть

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«Это нелюдь»: родные отреклись от Мирзоева после расстрела людей в «Крокусе»

«Это нелюдь»: родные отреклись от Мирзоева после расстрела людей в «Крокусе»

Родные отреклись от террориста Мирзоева после расстрела людей в «Крокусе»   Шокированные родные Далерджона Мирзоева, который принял участие в террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле», отреклись от преступника, не понимая, как ему могло прийти в голову сотворить чудовищное преступление.

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Как просто родня сделала ему документы как билет в автобусе
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