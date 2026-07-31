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Автоматизация жизненного цикла ИТ-сервисов как драйвер экономии

Автоматизация жизненного цикла ИТ-сервисов как драйвер экономии

Наталья Царёва - Директор по продуктам ISPsystem. В ИТ-инфраструктуре практически любой крупной компании неизбежно накапливается массив ресурсов, которые давно перестали обслуживать какие-либо актуальные бизнес-процессы и приносить предприятию пользу.

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