Мнение: «Антироссийская коалиция в ЕС рухнет, но это процесс не одномоментный», – Дмитрий Ежов

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что так называемая «коалиция желающих» медленно умирает из-за отсутствия четкого лидерства.
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