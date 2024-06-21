Бирмингем (WTA). 1/4 финала. Шнайдер поборется с Коччаретто, Потапова – с Крейчиковой

Диана Шнайдер встретится с Элизабеттой Коччаретто. Сетка турнира здесь. Rothesay Classic Бирмингем, Великобритания 17 – 23 июня 2024 WTA 250 Призовой фонд – 267 082 доллара Открытые корты, трава 1/4 финала Элизабетта Коччаретто (Италия) Диана Шнайдер (Россия) Дата проведения 21 июня, 13.
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