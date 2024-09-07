Медведев: И Трамп, и Харрис сохранят санкции против России

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отреагировал в своём телеграм-канале на обещание снять с России санкции кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, который заявил, что считает рестрикции опасными для самой Америки и доллара.