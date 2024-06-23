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Военные ВС России поздравили женщину-ветерана ВОВ из Луганска со 100-летием

Военные ВС России поздравили женщину-ветерана ВОВ из Луганска со 100-летием

Скриншот видео Замкомандующего группировки войск "Центр" по военно-политической работе генерал-майор Кирилл Кулаков поздравил ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Елену Ивановну Рождественскую со 100-летним юбилеем, она живет в Луганске.

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