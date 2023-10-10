Пятиклассник перепутал время и ушел в школу глубокой ночью в Красноярском крае

В Красноярском крае экипаж ДПС вернул домой ребенка, который оказался один на улице среди ночи. Пятиклассник проснулся по будильнику, собрался и пошел в школу — так и не поняв, что электронные часы в телефоне сбились.
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