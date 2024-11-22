Почти 5 тысяч участников СВО получили в Крыму бесплатную юридическую помощь

Фото филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники отечества» по Республике КрымЕжедневный прием участников специальной военной операции и членов их семей проводится на базе филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».
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