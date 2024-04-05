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«Аль-Хиляль» благодаря дублю Малкома довел свою победную серию до 32-х матчей

«Аль-Хиляль» благодаря дублю Малкома довел свою победную серию до 32-х матчей

В чемпионате Саудовской Аравии стартовал 27-й тур. Лидер лиги «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Халидж» на выезде – 4:1.

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