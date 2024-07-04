В жесткой аварии в Калужской области погиб человек

Появились новые подробности жуткой аварии, которая произошла вечером 4 июля в Дзержинском районе Калужской областиПоявились новые подробности жуткой аварии, которая произошла вечером 4 июля в Дзержинском районе Калужской области.
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