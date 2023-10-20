Матыцин: Игры БРИКС не позиционируются в качестве разрушителя мирового спорта

Министр спорта России Олег Матыцин высказался касательно Игр БРИКС в мировом спорте. «Мы с коллегами говорили, что надо подумать о сроках проведения Игр БРИКС, чтобы они спокойно вписались в международный календарь.
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