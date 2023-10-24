ВСУ 24 раза обстреляли территорию ДНР за прошедшие сутки

За последние сутки украинские вооруженные силы провели 24 обстрела территории Донецкой Народной Республики, выпустив 86 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 25 октября в своем Telegram-канале.
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