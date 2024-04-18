В Петербурге снимают историческую мелодраму «Княжна милосердия»

Зимой съемки проходили в Кисловодске, Пятигорске и Приэльбрусье на высоте 1890 метров, а также в Турции Старинные кареты, запряженные лошадьми, дамочки в длинных платьях и шляпках с перьями, судари в цилиндрах с усами и бакенбардами легко вписываются в исторический центр Петербурга.