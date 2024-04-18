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Петербургский дневник

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В Петербурге снимают историческую мелодраму «Княжна милосердия»

В Петербурге снимают историческую мелодраму «Княжна милосердия»

Зимой съемки проходили в Кисловодске, Пятигорске и Приэльбрусье на высоте 1890 метров, а также в Турции Старинные кареты, запряженные лошадьми, дамочки в длинных платьях и шляпках с перьями, судари в цилиндрах с усами и бакенбардами легко вписываются в исторический центр Петербурга.

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