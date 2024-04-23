«Он обречен»: астролог рассказала, что ждёт сына Кейт Миддлтон

Принц Луи празднует свой день рождения. Принц Луи всегда ухитряется привлечь к себе внимание LEGION-MEDIAК своим шести годам, а именно столько ему исполняется сегодня, принц Луи успел стать любимцем британской публики.
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