Панченко: отказ Зеленского на предложение Трампа грозит миру катастрофой

Украинская журналистка прокомментировала отказ Владимира Зеленского прекратить огонь.Отказ Зеленского от предложения победившего на выборах президента США Дональда Трампа прекратить огонь может спровоцировать мировую войну.
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