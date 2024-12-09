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Царьград

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  • Амара Карпова
    Пусть пиндосы посылают своих детей на войну! Конченные твари🤮💩Госдеп настаивает...
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    Беснуются черти...а кто ходиь на эти концерты еще хужеНе норма – просто...
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Панченко: отказ Зеленского на предложение Трампа грозит миру катастрофой

Панченко: отказ Зеленского на предложение Трампа грозит миру катастрофой

Украинская журналистка прокомментировала отказ Владимира Зеленского прекратить огонь.Отказ Зеленского от предложения победившего на выборах президента США Дональда Трампа прекратить огонь может спровоцировать мировую войну.

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