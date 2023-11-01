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Захарова сочла цинизмом маскарад сына Блинкена на Хэллоуин «под Зеленского»

Захарова сочла цинизмом маскарад сына Блинкена на Хэллоуин «под Зеленского»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала циничным поступок госсекретаря США Энтони Блинкена, который в честь празднования Хэллоуина нарядил своих детей в костюмы президента Владимира Зеленского и национальные цвета Украины.

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