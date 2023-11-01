Захарова сочла цинизмом маскарад сына Блинкена на Хэллоуин «под Зеленского»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала циничным поступок госсекретаря США Энтони Блинкена, который в честь празднования Хэллоуина нарядил своих детей в костюмы президента Владимира Зеленского и национальные цвета Украины.
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