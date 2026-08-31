Ипотечные каникулы до 18 месяцев введут для семей с детьми

С 1 сентября семьи, в которых родился или был усыновлен второй или последующий ребенок, смогут получить ипотечные каникулы сроком до 18 месяцев.
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