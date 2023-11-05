"Убьет" все вредные добавки: 1 трюк избавит курицу от химии и сделает ее нежной и сочной

В последние годы растет озабоченность потребителей составом и качеством продуктов питания. Что касается обработки курицы, многие стараются устранить возможные химические добавки, такие как антибиотики и гормоны.
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