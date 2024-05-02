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Виктория Исакова дала редкий комментарий о 8-летней дочери

Виктория Исакова дала редкий комментарий о 8-летней дочери

Юрий Мороз и Виктория Исакова долго скрывали рождение дочери. Актриса открыто рассказала о том, что ее дочь Варвара испытывала раздражение, когда к ним на улице подходили незнакомцы и просили сфотографироваться вместе.

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