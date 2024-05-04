Ученые обнаружили, что крысы умеют считать Максим МорозовИсследовательская группа из Городского университета Гонконга и Китайского университета Гонконга опубликовала открытие, подтверждающее существование дискретных количественных чувств у крыс.
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