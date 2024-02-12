Лантратов предлагает запретить отчислять беременных студенток

Из российских вузов могут запретить отчислять беременных и молодых матерей с детьми до трех лет. Такое предложение направила в Правительство первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова.
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