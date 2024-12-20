Потерянное поколение 1990-х: почему молодые люди не создают семьи и теряются в выборе профессии Юлия ЧелкановаПоколение 1990-х — это уникальная группа людей, которые выросли в условиях глубоких социальных и экономических изменений.
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