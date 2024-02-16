Аналитик Юшков: ЕС пострадает от остановки транзита газа через Украину

США собираются выдавить Россию с газового рынка Европы. Возможно введение санкций против «Газпрома». Согласно аналитику Игорю Юшкову, ведущему Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности, ЕС станет вынуждать Киев остановить газовый транзит через Украину.
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