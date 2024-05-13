Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Tania Еременко, автор написала именно про такую манеру изложения вопроса...Уточните   кому конкретно надо   "почистит...По поводу военкор...
  • Tania Еременко
    Но "почистить пёрышки" ещё  кой-кому надо бы...По поводу военкор...
  • Александр Иноземцев
    😊 ОБОСНУЙТЕ, пожалуйста, свой "...х.р с пальцем" 😉Русский миллиард.

Гром среди ясного неба: Путин снова потряс мир своим решением.

Гром среди ясного неба: Путин снова потряс мир своим решением.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Ирина Алкснис Традиционные майские "каникулы" вместо обычного новостного затишья на этот раз оказались крайне насыщены событиями, основными из которых стало формирование нового состава правительства и активизация российской армии на Харьковском направлении.

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Комментарии
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Александр Конкин
Назначение Мантурова это провал! Это победа глобалистов и миллионы мигрантов...
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19 час.
Людмила Фирстова
Вы считаете себя умнее нашего президента? Какое самомнение! Бутафорский полковник, сидя на диване, что вы знаете?
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15 час.
Александр Симаков
Ставки повышаются?  Чуть раньше написали - &quot;победа либералов&quot;,  А сейчас уже глобалисты рулят?  😂 Вы там поаккуратнее с терминами, так и до рептилоидов с анунаками дойти можно.
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9 час.

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