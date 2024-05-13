Гром среди ясного неба: Путин снова потряс мир своим решением.

Вы считаете себя умнее нашего президента? Какое самомнение! Бутафорский полковник, сидя на диване, что вы знаете?

Александр Симаков

Ставки повышаются? Чуть раньше написали - "победа либералов", А сейчас уже глобалисты рулят? 😂 Вы там поаккуратнее с терминами, так и до рептилоидов с анунаками дойти можно.