Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Ирина Алкснис Традиционные майские "каникулы" вместо обычного новостного затишья на этот раз оказались крайне насыщены событиями, основными из которых стало формирование нового состава правительства и активизация российской армии на Харьковском направлении.
Гром среди ясного неба: Путин снова потряс мир своим решением.
Комментарии
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Александр Конкин
Назначение Мантурова это провал! Это победа глобалистов и миллионы мигрантов...
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19 час.
Людмила Фирстова
Вы считаете себя умнее нашего президента? Какое самомнение! Бутафорский полковник, сидя на диване, что вы знаете?
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15 час.
Александр Симаков
Ставки повышаются? Чуть раньше написали - "победа либералов", А сейчас уже глобалисты рулят? 😂 Вы там поаккуратнее с терминами, так и до рептилоидов с анунаками дойти можно.
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9 час.
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