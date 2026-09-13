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Совет по дому

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Вымачиваю лепешки в масле и растягиваю до прозрачности: хрустящие и сочные яблочные вертуты к чаю

Вымачиваю лепешки в масле и растягиваю до прозрачности: хрустящие и сочные яблочные вертуты к чаю

Ароматная домашняя выпечка с тонким тестом и сочной фруктовой начинкой – это вертута с яблоками. Культовый десерт, который особенно хорош к чашке горячего чая.

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