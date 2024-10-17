Губернатор Андрей Травников поставил задачи по догазификации в Новосибирской области

Новосибирская область по объёмам финансирования со стороны Единого оператора занимает в Российской Федерации второе место, которое делит со Свердловской областью, и они уступают только Ленинградской области.
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