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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Перес и другие представители «Реала» посетили Сеуту. Флорентино заявил: «Выражаю поддержку жителям города. Акцию мы готовили уже несколько недель, а не из-за последних новостей»

Президент «Реала» Флорентино Перес прибыл в Сеуту на официальное мероприятие вместе с представителями клуба Эмилио Бутрагеньо и Хосе Мартинесом «Пирри».

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