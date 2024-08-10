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Риски «миграционной чистки»: к чему приведет отток из России таджикских граждан

Риски «миграционной чистки»: к чему приведет отток из России таджикских граждан

Риски «миграционной чистки»: к чему приведет отток из России таджикских граждан Евгения КомароваПервая половина 2024 года показала сокращение притока мигрантов из Таджикистана в Россию на 15%.

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Комментарии
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А
Александр
Известно к чему приведет - к росту преступности в Таджикистане.
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