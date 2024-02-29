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ЕР приостановила членство замуровавшего квартиру женщины внутри ТЦ депутата

ЕР приостановила членство замуровавшего квартиру женщины внутри ТЦ депутата

Отделение партии «Единая Россия» в Дербенте приостановило членство депутата Ровшана Омарова после выхода сюжета «Известий» о том, как мужчина замуровал квартиру местной жительницы внутри торгового центра.

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