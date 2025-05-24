Подросток погиб под колесами электропоезда на станции Нижняя Ельцовка

Трагедия произошла в десятом часу утра 24 мая на остановочном пункте Нижняя Ельцовка. Как установили транспортные полицейские, 16-летний юноша переходил пути, обходя сзади состав, но был травмирован встречным поездом.
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