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Плющев о контракте Демидова с «Монреалем» на 8 лет: «Значит, они в него верят. Иван – молодец! Он отлично сыграл в прошлом сезоне»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о новом контракте нападающего Ивана Демидова с « Монреалем ».

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