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Суд Льежа рассмотрит вопрос об иммунитете фон дер Ляйен против обвинений

Суд Льежа рассмотрит вопрос об иммунитете фон дер Ляйен против обвинений

Суд в Льеже рассмотрит вопрос о предоставлении иммунитета председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с обвинениями в коррупции при закупках вакцин против COVID-19.

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Комментарии
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Eduard
Перед законом все равны даже стервы и ведьмы!
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20 час.
Svetlana Kuzmina
Как я посмотрю, в ЕП и ЕК все коррупционеры и законы на них не распространяются. Здорово устроились: никаких народных выборов в ЕП; европейские денежки делят как им заблагорассудится; дурят свои народы как им вздумается. Этакая диктатура &quot;Большого Брата&quot; (Дж.Оруэлл).
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20 час.
СЗ
Светлана Зуева
Сухая вобла.....
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19 час.

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