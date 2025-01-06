Суд в Льеже рассмотрит вопрос о предоставлении иммунитета председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с обвинениями в коррупции при закупках вакцин против COVID-19.
Суд Льежа рассмотрит вопрос об иммунитете фон дер Ляйен против обвинений
Комментарии
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Eduard
Перед законом все равны даже стервы и ведьмы!
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20 час.
Svetlana Kuzmina
Как я посмотрю, в ЕП и ЕК все коррупционеры и законы на них не распространяются. Здорово устроились: никаких народных выборов в ЕП; европейские денежки делят как им заблагорассудится; дурят свои народы как им вздумается. Этакая диктатура "Большого Брата" (Дж.Оруэлл).
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20 час.
СЗ
Светлана Зуева
Сухая вобла.....
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19 час.
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