Суд Льежа рассмотрит вопрос об иммунитете фон дер Ляйен против обвинений

Svetlana Kuzmina

Как я посмотрю, в ЕП и ЕК все коррупционеры и законы на них не распространяются. Здорово устроились: никаких народных выборов в ЕП; европейские денежки делят как им заблагорассудится; дурят свои народы как им вздумается. Этакая диктатура "Большого Брата" (Дж.Оруэлл).