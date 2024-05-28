Мария Багреева: более 5 тысяч лотов реализовала Москва на городских торгах

В январе – марте 2024 года Москва реализовала более пяти тысяч городских объектов, таких как здания и помещения для предпринимателей, земельные участки для частного и коммерческого пользования, квартиры, машино-места, нестационарные торговые объекты, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии