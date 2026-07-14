🥩Говядина рекордно дорожает ⚡️За год её средняя стоимость в магазинах выросла на 15,6% и составила 744,9 руб.
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🥩Говядина рекордно дорожает ⚡️За год её средняя стоимость в магазинах выросла на 15,6% и составила 744,9 руб.
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