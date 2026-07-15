SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

"Пересобирала себя с Божьей помощью". Настя Ивлеева рассказала о принятии "отмены", предательстве друзей и возвращении в медиа

"Пересобирала себя с Божьей помощью". Настя Ивлеева рассказала о принятии "отмены", предательстве друзей и возвращении в медиа

35-летняя Настя Ивлеева, отвечая на вопросы подписчиков в своём телеграм-канале, рассказала о первых эмоциях после роковой "голой вечеринки" и последовавшей за ней "отмены", принятии произошедшего, отвернувшихся от неё друзей и возвращении в шоу-бизнес.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии