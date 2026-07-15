"Пересобирала себя с Божьей помощью". Настя Ивлеева рассказала о принятии "отмены", предательстве друзей и возвращении в медиа

35-летняя Настя Ивлеева, отвечая на вопросы подписчиков в своём телеграм-канале, рассказала о первых эмоциях после роковой "голой вечеринки" и последовавшей за ней "отмены", принятии произошедшего, отвернувшихся от неё друзей и возвращении в шоу-бизнес.