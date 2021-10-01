Донбасс Сегодня

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Россия продлила продовольственное эмбарго

Россия продлила продовольственное эмбарго

Правительство России решило продлить продовольственное эмбарго до конца 2022 года. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

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